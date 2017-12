Metsas eksinuna või piiratud liikumisega olukorda sattununa tuleb võimalikele otsijatele endast kindlasti märku anda. Aga kuidas seda teha?

Esimese meetodina meenub kõigile hüüdmine ja hõikamine, kuid paraku on inimese häälepaelad sellise ehitusega, et väga kaua me kõvasti kisada ei saa. Järgmiseks ja kestvamaks mooduseks on vilistamine. Aga kui ise ei oska ja vilet pole parasjagu käepärast? Siis tuleb see ise meisterdada. Näiteks plekkpurgist.