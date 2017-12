Ehkki mõnel päeval katab maad kerge lumevaip, on maapind pehme. Plusskraadide lähedal seiklev temperatuur koos sade- ja sulavetega on soodne keskkond mülgastumiseks.

Tänavune sügis on olnud sademeterohke. Soomaal on üleujutus, Tuhala Nõiakaev keeb, kruusateed voolavad minema, maa on kõikjal tüma. Niipea kui autoga asfaldilt maha astud, tabab sind mudember. Rein Pinn, kogenud off-roadi sõitja jagab nippe, kuidas autoga mitte mülkasse vajuda.

Esimese reegel sobib nii otseses kui ülekantud tähenduses peaaegu kõigele. Kui sa ei ole oma oskustes kindel, sõida mööda asfalti ja väldi sealt autoga maha keeramist.

Kui sul on istumise all tavaline sõiduauto, millel pole ei nelikvedu, mida pole kõrgendatud – siis parem osta kuusk poest. Sõiduautoga praegusel ajal metsa minna on piinarikas.

Ja ei ole vajagi! Autoga võib metsa keerata ainult selleks lubatud kohas: antud juhul siis RMK soovitatud kuusevõtukohtades. Kui on näha, et maa on „mäda”, siis jäta auto kõvale pinnasele ja jaluta see kolm sammu kuuseni omal jalal.

Muidugi võiks ka kaaluda kuuse asemel potikuuse või kunstkuuse või raamatutest skulptuuri ehitamist (#jälleraamat) ja mitte tappa oma nädalase rõõmu nimel noort puud, aga see on üks teine teema.

II reegel: tunne oma maastikku

„Maastikusõit ühendab kolme elementi – maastikku, autot ja juhti,” ütleb kaks dekaadi off-roadi sõitnud Rein Pinn. Tema sõnul on kõige tähtsam, et juht tunneks autot ja ka läbitavat maastikku.

„Kui on kahtlusi, mis ees ootab, siis minge ja uurige, mis on ees. Autost välja astumine on alati kiirem lahendus, kui oodata abi tulekut,” soovitab Pinn.

Rein Pinni tagataskust leiab hulgaliselt näiteid, kuidas karmid mudasõitjad on autoaknast vaadanud, et siit roheliselt väljast sõidame ludinal üle, kuid sõit on lõppenud akendeni sohu vajumisega.

Ekstreemsemal juhul oodati autos traktorit viis tundi. „Alati on abi ootamine ja enda välja kaevamine aeganõudvam kui korraks autost välja astumine ja veendumine, milline maastik ootab ees,” kinnitab ta.