Mida kauem koos olete, seda harvemini seksi ette tuleb ning seda tüünem-vaniljelikum asi on. All aga kinnitab 15 aastakümneid abielus olnud inimest, et ka pikaajalises suhtes saab harrastada igati ärgast ja kirglikku seksuaalelu – ning paljastab oma nipid. Seksi kuumana hoidmise lugusid kogus Men’s Health .

„Üks asju, mis meie seksuaalelu toimimas hoiab, on eksperimenteerimine. Kui avastasime seksmänguasjad, siis oli vahe tuntav. Need tegid seksi jälle lõbusaks.“

3. Sõprus ennekõike

„Selle saladus, kuidas mina ja mu abikaasa endiselt intiimselt lähedased oleme: me meeldime teineteisele tänaseni ja oleme üksteise parimad sõbrad. Kõige selle pärast, mis me koos läbi oleme elanud, headel ja halbadel aegadel, teame, et oleme alati teineteise jaoks olemas. See side teeb intiimelu eriliseks kingituseks, mida jagame vaid teineteisega – ja see on metsikult erutav.“

(Pixabay)

4. Pidage meeles, et tillukestel žestidel on suur mõju

„Et hoida armastust elus, jätan vihjeid või nipsasju. Ükskord jätsin kasiinožetoone, mis olime saanud oma mesinädalatel, millega vihjasin, et lähme nädalavahetusel Las Vegasesse. Ja mu abikaasa teab, et armastan liblikaid – kui mul on kehv tuju või stress, siis püüab ta mulle ühe.“

5. Alustage eelmängu väljaspool magamistuba

„Meie sekselu on hoidnud vürtsikana see, et oleme alati olnud valmis muudatusi tegema. Näiteks eelmängu alustamine varakult, vihjates, mis võiks hiljem juhtuda. Või uute mänguasjade kaasamine. Oleme valmis tegema, mida vaja, et asjad erutavad oleksid. Ja ärgem unustagem naeru. Kui te seksi ajal naerate, siis pole teil probleemi sädet hõõguvana hoida.“

6. Ärge unustage, miks teid alguses teineteise poole tõmbas

„Mina arvan, et seksuaalelu hoidmise võti on selle meelespidamine, miks te teineteisesse toona armusite. On lihtne lasta end tabada igapäevaelu monotoonsusel ning lasta intiimsusel vajuda töö ja muude kohustuste taha. Aga kui te meenutate, mis teid kohe alguses teineteise juures veetles, siis teeb see kohe asjad tagasi vürtsikaks.“

7. Rääkige asjadest

„Võtsime kasutusele „abielu hindamise“, mille algselt lõin oma klientide tarbeks (olen elutreener). Laseme teineteisel hinnata rahulduse taset, räägime asjadest, mida tahaksime teha ja õpime, mis teist inimest rahuldab. Mida rohkem sa oma suhtesse sisse kasvab, seda olulisemaks muutub ühel lainel püsimine partneri vajadustega ja loomingulisus, et täita oma kirgi.“

8. Pidage meeles, et lähedus ei seisne vaid seksis

„Kõige tähtsamad intiimsed hetked on need, mis toimuvad väljaspool magamistuba. Armastust väljendab see, kui võtad partneril ümbert kinni, kui ta toimetab köögis või aias. Võtate käest kinni, kui kõnnite poodi ja ühendav kogemus on ka ühine jalutuskäik pargis. On lugematu hulk viise olla intiimsed ja enamik neist pole seksuaalsed.“

(Pixabay)

9. Minge sekskursioonile

„Käime vahel naaberlinnades hotellides ööbimas. Kutsume neid käike „seksukursioonideks“. On imeline elustressiga pausi teha ja ilma segajateta uuesti ühenduda.“

10. Proovige rollimänge

„Mõnikord olen abikaasa. Mõnikord tüdruksõber. Mõnikord armuke. See ajab mind oma peast välja – on raske lõpetada sellele keskendumist, et olen ema; tööle või tegemist vajavate asjade nimekirjale mõtlemist – ja aitab mul anduda mu seksuaalsele minale. Ausalt öelda meeldib mulle sageli rohkem olla tüdruksõber või armuke, nii on lõbusam.“

11. Laske minna

„Oleme heidelnud oma abielu ja sekseluga, aga pöörasime selle ümber. Pärast paljude probleemide läbitöötamist otsustasime kogu pagasi hüljata ja jääda olevikku, selle asemel, et lahata varem valesti läinud asju. Nii saame lihtsalt olla hetkes, teineteist nautida ja veidi lõbutseda. Ühel hetkel tuleb minevik minevikku jätta. Elu on teisiti tegutsemiseks liiga lühike.“

12. Austage teineteist

„Kui kohtled oma partnerit kaasatundlikult, lugupidavalt ja armastavalt ja su suhe seisab kindlal vundamendil, siis saate avastada teineteise seksuaalseid vajadusi usalduse ja heakskiidu vaatepunktist.“

(Pixabay)

13. Pöörake tähelepanu

„Üks suur asi, mis on aidanud meil oma suhet põnevana hoida, on see, et me teineteisega rääkides ei rööprähkle. Kui oled täielikult keskendunud sellele, mida teine inimene räägib, siis muutub suhe partnerite vahel väga energiliseks.“

14. Tähistage teineteist sagedamini

„Tähistame oma pulma-aastapäeva iga kuu 22. päeval, mitte ainult kord aastas. See on üks väike asi, mis aitab suhet elus hoida. Ja keskendume oma suhtele samapalju kui seksuaalelule, sest ilma armastuse ja lugupidamiseta muutub seks lihtsalt tegevuseks ja pole just väga rahuldustpakkuv.“

15. Ajage asjad teadlikult kuumaks