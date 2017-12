Arheoloogilisi probleemuuringuid ehk uuringuid, mis on ajendatud teadustöös esile kerkinud küsimutest, toimus 2017. aastal kokku seitse. Uuringuid ehitusobjektidel ehk nn päästeuuringuid tehti sel aastal kokku üle 250. Mahukamad neist on sel aastal toimunud seoses suuremate hoonete ehitusega Tallinnas, Tartus ja Paides.

Arheoloogiapäeva korraldaja, muinsuskaitseameti arheoloogiamälestiste peainspektor Ulla Kadaka sõnul on möödunud aastal läbi viidud välitööde tulemus selgelt rõõmustav: „Olenemata sellest, kas uuring on ajendatud teadusustöös esile kerkinud küsimustest või on tegemist päästeuuringuga – igal juhul saame juurde olulist teavet meie minevikust, sageli ka sellist teavet, mis muudab kogu varasemat käsitlust.”

Arheoloogiapäeval tutvustamisele tulevate uuringute hulgas on Tallinnas Kadriorus toimunud väljakaevamised, kus ehitustööde käigus tuli päevavalgele uusi laevavrakke. Vrakkide lugu ja nende tõenäolist kasutamist kaldakindlustustustena avab lähemalt arheoloog Ants Kraut.

Paide riigigümnaasiumi laiendusega seotud väljakaevamistest vallikraavi nõlval ja sealt avastatatud suurest ja hästi säilinud 16. saj II poolest pärinevast tootmisahjust räägib Rünno Vissak MTÜst AEG.

Kõige aeganõudvamad päästetööd sel aastal aga toimusid mitmetel kunagistel kalmistutel Vastseliina linnuse juures, Jõgevamaal Kodaveres, Pärnumaal Toris ja Tallinnas Vana-Kaarli kalmistul. Kõik need leiud on oluliselt täiendanud seniseid teadmisi matmiskommete osas, aga on andnud näiteks ka uut tolleaegset “terviseinfot” ehk ülevaate erinevatel perioodidel põetud haiguste kohta.

Ürituse kava:

ARHEOLOOGIAPÄEV 2017

Tartu, Jakobi 2, auditoorium 438

8. detsember 2017

9:15 – 11:30 Seminar “Interdistsiplinaarsed võimalused minevikusündmuste uurimisel”

9:15 Merle Muru

Veelkord Ruhnu saare arenguloost

9:35 Merlin Liiv

Sedimentary C/N ratio as a simple tool for marking environmental changes

9:55 Ansis Blaus

Functional and phylogenetic diversity in sedimentary pollen data - evaluation of methods and associations with past climate and human impact

10:15 Argo Selin

Arheoentomoloogia

10:45 Ülle Aguraiuja

Lapsepõlve toitumise uurimisest stabiilsete isotoopidega pronksiaegsete inimsäilmete näitel (Karpaatide mäestikust)

11:05 Ester Oras

Orgaanilised jäägianalüüsid arheoloogias

11:30 toekam kohvipaus

12:00 Kogumiku AVE 2016 esitlus

12:45 – 18:45 Ettekandepäev „Arheoloogilised välitööd Eestis 2017“

12:45 Ulla Kadakas, Anu Kivirüüt

Arheoloogilised välitööd Eestis 2017. Otsimine ja leidmine – kultuuriväärtusega arheoloogilised leiud. Rahvusvahelised projektid veealuse pärandi uurimisel. Muinsuskaitseameti väikesemahulised uuringud mälestistel ja leiukohtadel

13:20 Kristiina Johanson, Taisi Juus

Ihaste kiviaegne asulakoht

13:35 Heiki Valk, Freydis Ehrlich

Rüüstatud muinas- ja keskaegne kalmistu ning pronksiaegne savipott Soe kõrtsi lähedusest Võrumaal, rüüstatud Loosi kalme; Värtemäe linnamägi; Helme ohvriallika puhastamine

13:55 Mati Mandel

Uuringud Pärnumaal Kuresel

14:10 Monika Reppo

Paks Margareeta ja teised – Agu EMS OÜ teostatud uuringud 2017. Aastal

14:30 – 15:30 LÕUNA

15:30 Jaak Mäll

Arheoloogilised kaevamised Haapsalu linnuses

15:50 Sven Udam

Arheoloogilised kaevamised Narva linnuses

16:10 Villu Kadakas

Järva-Jaani, Juuru ja Karuse kirik

16:30 Ants Kraut

Uued vrakileiud Kadriorust

16:50 väike paus jalasirutuseks

17:10 Rivo Bernotas, Keiti Randoja

Arheox OÜ uuringutest Tallinnas, Tartus, Viljandis ja mitmel pool maakondades

17:35 Rünno Vissak

MTÜ AEG (E. Heinloo, P. Piirits ja R. Vissak) töödest 2017 Tallinnas, Paides ja Tartus

17:55 Andres Tvauri

Emajõest ja selle ümbrusest – kivivall Vabaduse silla juures, Raadi Telleri kabel