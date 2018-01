Broneerisid majutuskoha, kuid hiljem selgus, et seda paika polegi olemas? Tundub kauge teema? Tegelikult on seda kogenud üks neljast reisijast (statistika USA kohta). Travel and Leeisure vahendab mõned nõuanded, et vältida pettusi.

Jälgi, mis veebilehelt broneerid. Viimase aja üks populaarsemaid broneerimissaite on Booking – kuid mis juhtub, kui leiad hea pakkumise mujalt? Väiksemate veebilehtede osas tasub natuke guugeldada ja uurida, kas see on usaldusväärne.

Pane tähele veebiaadressi. Muidu tundub olevat küll Bookingu veebileht, aga URL on hoopis boking.com? Petuskeem! Lahku sellelt lehelt! Lisaks algab turvaliste broneerimissaitide URL tavaliselt https, mitte http – see esimene viitab turvalisusele.