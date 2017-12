Tõeliste reisisellide unistus! USA lennufirma JetBlue korraldab aastalõpuloosi, mille võitja saab terveks aastaks endale ja kaaslasele tasuta lennupiletid – lenda täpselt nii palju kui jaksad!

JetBlue projekti All You Can Jet võitja saab tasuta piletid vahemikus 1. veebruar 2018 kuni 31. jaanuar 2019, kirjutab Lonely Planet. Võitja on tõeliselt õnnelik, arvestades seda, et JetBlue lendab enam kui 100 sihtkohta nii USA-s, Kariibidel kui ka Lõuna-Ameerikas.

Loosis saavad osaleda kõik, kes broneerivad lennu või puhkusreisi JetBlue kaudu. Loomulikult on olemas ka piirang – loosis osalevad kõik vähemalt 18-aastased USA või Puerto Rico kodanikud.