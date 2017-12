British Airways on küll respekteeritud lennufirma, kuid tundub, et reisijad pole pardateenindusega kuigi rahul – nii selgus hiljutisest rahulolu-uuringust.

Näiteks toodi välja, et British Airwaysi pardameeskond on vana ja rassistlik, vahendab Daily Mail.

Paljud British Airwaysi töötajad on vihased ning väidavad, et sellised kommentaarid on kirjutatud naljaga või õelusest. Negatiivne tagasiside morjendab lennufirma töötajaid ilmselt ka seetõttu, et paljude palk sõltub sellest, kui hea on klientide tagasiside.