Viimasel ajal on väga palju räägitud Hollywoodi ahistamisskandaalidest, kuid tegelikkuses juhtub seda kõikjal. Näiteks tegi Lennusaatjate Assotsiatsiooni president avalduse, et lennukites leiab aset lausa epideemiline ahistamine.

Nimelt töötavad lennusaatjad äris, kus valitakse töötajaid hea välimuse järgi – seetõttu satuvad kaunid naised (ja miks mitte ka mehed) tihti liigimetlejate vaatevälja, kirjutab Travel and Leisure. Niisiis on lennukites vahejuhtumeid, kus naisi haaratakse tagumikust, üsnagi sagedassed.

Kui muus olukorras võib ahistatav saata ahistaja kuu peale, siis lennusaatjate puhul on olukord raskendatud. Jätkuvalt tuleb vastutada kõigi reijate, ka ahistaja, ohutuse eest ning neid igal moel abistada.

„Meie suurim väljakutse on jääda rahulikuks,“ ütles assotsiatsiooni president.

Miks aga sel teemal kuigi palju ei räägita? Nii mõnigi lennutöötaja on märkinud, et ka siin kehtib ütlus, et kliendil on alati õigus.