Tony sündis haruldase haigusega, mistõttu oli ta pime ning kuuendaks eluaastaks jäi peaaegu kurdiks. Niisiis on ta arendanud oma teisi meeli ning just see aitab tal reisida. Inspiratsiooni reisimiseks sai ta aga oma isa lugudest mereväe aegadest.

„Reisimine on õpetanud mind maailma tundma, samuti teisi reisijaid, iseennast ja inimkonda. Austama teisi, olema kannatlik – just need on tõelised oskused reisimise juures. Ma olen muutunud paremaks ja avatumaks inimeseks. Ma olen õnnelik, et olen saanud avastada riike, kasutades kõiki oma meeli,“ rääkis Tony ise. Teistele pimedatele paneb Tony südamele, et nad võtaksid julguse kokku. „See pole lihtne ja sul on rohkelt julgust vaja. Oskust liikuda ja seda, et tunneksid külastatavat paika,“ selgitas Tony.