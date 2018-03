Veebilehel Quora arutleti selle üle, mis on olnud erinevate inimeste kõige nõmedamad vahejuhtumid reisides.

Üks meenutas reisi USA-st Lõuna-Koreasse. Lend kestis 12,5 tundi ning keegi kirjutaja kõrval istunud vanamemm otsustas visata poolpikali ja panna oma sokkides jalad kaasreisija sülle. Mees lükkas need ära ja ütles, et las nad jäävad sinna, kus on. Vanamemm ei jätnud asja aga nii – ta pani jalad tagasi ja vastas midagi korea keeles.

Teine reisija meenutas aga, kuidas keegi tagumisest reast surus oma jalad istmete vahelt eesistuja kõrvale. Seepeale keeras naine seljaga sokikangelase poole ning vaatas teda pingsalt, kuni sel hakkas piinlik ja ta jalad ära tõmbas.