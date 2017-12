Lõppeval aastal tõi ÕL Mehele lugejateni kaugelt enam kui 1500 erinevat kirjatükki. Vahendasime tehnikauudised-nippe-arvustusi meilt ja mujalt, õppisime erinevaid asju meisterdama, reisima, õlut valima ning naistega paremini hakkama saama. Üldkokkuvõttes: kajastasime kõike, mis seotud mehe eluga, meheks olemisega ja mis võiks just isasest soost Eesti inimesele huvi pakkuda.

JAANUAR

Saime teada, miks inimesed punastavad, millised 20 märki näitavad, et naine pole su aeg väärt, mis on James Bondi dušš, milline on Eestis tulivee tootmise ajalugu, missugused meeste käekellad väärivad kandmist, kuidas paigaldada auto pardakaamerat, millise imelise sõnumi on omal ajal naiste kohta öelnud briti kirjanik William Golding ja millised toitud sobivad mehele, kes tahab lihaseid kasvatada.

Kaitseliidu instruktor ja ellujäämise spets Martin Erstu tutvustas lugudesarjas „21. sajandi metsavennad“ meile oma matkaseljakotti – ja eeskätt seda, mis kotis olulist sees on. Erstu usub, et tema saaks selle kraamiga metsast välja tulemata seal hakkama paar nädalat. Ehkki seljakott on punnis, on mehe sõnul tegu minimalistliku varustusega. Lisaks õpetas Erstu, mida ja kuidas metsavend hamba alla saab pista.