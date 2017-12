Selline küsimus on esitatud Redditi rubriigis „Selgita, nagu oleksin viieaastane“.

„Mootor töötab rikkamalt (rohkem kütust), eriti käivitamisest kuni normaalse töötemperatuuri saavutamiseni,“ on pakkunud HemiJon08. „Lisakütus on see põhjus, miks väljalaskegaas tugevamini lõhnab.“

„Autol on katalüsaator, mis muude asjade seas lagundab põlemata kütust,“ selgitas That-one-man. „Õnnetuseks vajab katalüsaator töötamiseks umbes 425-kraadist temperatuuri. Talvel on palju jahedam ja nii katalüsaatoril keerukam saavutada efektiivselt töötamise temperatuuri, mistõttu suurem kogus kütust jääb põletamata ja sellest tuleb ka lehk.