Travel and Leisure koostas nimekirja paikadest, mis oleksid parimad ja erilisemad jõulude veetmiseks. London. Suurbritannia pealinna kogemus jõulude ajal võib erineda. Ühelt poolt suletakse paljud poed ja asutused ning transiidivõimalused pühade ajaks, kuid teisalt loob linn tõelise jõulumeeleolu. Nii mõnigi arvab, et London on kõige ilusam just siis, kui ta on jõuludekoratsioonides – eriti kaunid on Oxfordi ja Regenti tänavad. Samuti tasib külastada Boroughi turgu. India. Seda rahvarohket riiki ei seostata tavaliselt läänemaade pühadega, küll aga on Indias märkimisväärne kristlaste kogukond. Kui Indias jõule peetakse, siis hoiab terve kogukond kokku – tekib kaunis tunne, et kõik vajavad kõiki.

Nürnberg, Saksamaa. Jõulud on Saksamaal väga oluline püha ning need ei tule teemaks alles detsembri viimasel nädalal. Jõule peetakse Saksamaal terve kuu. Igas endast lugupidavas linnas on jõulutug, aga nii mõnedki toovad välja Nurembergi maagilisuse pühade ajal.

Reykjavik, Island. Islandi versioon jõuludest on eriline tänu Yule Ladsi folkloorile, mille järgi pole jõuluvana vaid üks karakter. Hoopis 13 erinevat kuju. Samuti saab Islandi karges ilmas nautida virmalisi. New Orleans, USA. Ameerika Ühendriikides pole vist teist linna, mis sedamoodi jõule tähistaks. Pühadeperioodil on linnas palju erinevaid jõuludega seotud kontserte ja etendusi. Sama võimsad on ka uusaastapidustused. Edinburgh, Šotimaa. Linn on jõuluperioodil äärmiselt ilusasti kaunistatud. Uusaastapidustused saavad aga alguse juba 30. detsembril ning mida peavad reisiblogijad oluliseks – 1. jaanuaril ei ole linn välja surnud.