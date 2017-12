Uisud – lubatud. Neid võib kanda nii suures pagasis kui ka võtta käsipagasisse. Oluline on aga see, et lisaks uiskudele ei pandaks samasse kotti liiga palju üleliigseid vidinaid.

Jõulupuu – lubatud. Näiteks üks USA suurimaid lennufirmasid Delta on märkinud, et kes on nemad, et peaksid jõulumeeleolu vähendama. Küll aga peab olema jõulukuusk nii hoolikalt pakitud, et midagi kuskilt välja ei turritaks.

Pakitud kingitused – lubatud, kuid mitte soovitatud. Kui turvatöötajal peaks tekkima kahtlus kingituste sisu kohta, tuleb need avada. Iseenesest mõistetavalt tekitab see ebameeldivusi.

Küünlad – lubatud, teatavate iseärasustega. Kui tavalisi vahast küünlaid võib kanda nii suures pagasis kui ka käsipagasis, siis geelist küünlaid lennuki salongi viia ei tohi.