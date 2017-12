Hiljuti avalikustati, et Saudi Araabiasse saab 2018. aastast vormistada turismiviisasid. Nüüd on riik määranud kindlaks reisibürood, mille kaudu saab see võimalikuks.

Saudi Sraabia reisibürood jagatakse nelja kategooriasse: A, B, C, D. Kõigi kategooria büroode kaudu saab soetada pileteid range korraga riiki, kuid vaid D-kategooria firmade kaudu saab turismiviisasid, kirjutab Travel and Leisure.

Igal aastal külastab Saudi Araabiat miljon inimest, kuid varasemalt oli tavalisi turismiviisasid peaaegu võimatu saada. Peamiselt reisisid Saudi Araabiasse palverändurid, ärimehed ning kohalike sugulased.

Suvel andis Saudi Araabia teada, et 2022. aastaks plaanitakse luua 50 saarest koosnev rannakuurort, kus riigi karmid reeglid ei kehti. Näiteks võivad naised seal kanda lühikesi rõivaid ning välismaalased tarbida alkoholi.