"Vaadake, üliõpilased, need haiged siin palatis põevad kutsehaigusi," lausub vana professor oma õpilastele, tutvustades haiglas lamavaid patsiente.

"Näiteks teie," pöördub ta ühe haige mehe poole, "võin kindlalt öelda, et olete muusikamees ja kindlasti puhute pasunat, saksofoni, trompetit või mängite klarnetit. Teil on laienenud rinnakorv. On mul õigus, te olete muusikamees?"

"Olen küll," lausub haige.

"Ja mis pilli te mängite?"

"Trummi," vastab patsient.