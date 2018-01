Pardatöötajad kõndisid mitu korda edasi-tagasi, kuni üks neist astus ligi ja palus panna turvavöö kinni. Rui palus aga mõnda minutit veel, et saaks lapse söötmise lõpetada – ta kinnitas, et turvavöö saab kinni enne, kui lennuk õhku tõuseb.

Spirit Airlinesi lennu eel rinnaga oma last toitnud naine väidab, et teda koheldi kui kurjategijat.

Seepeale kogunesid pardatöötajad kokku, et midagi arutada. Rui aga lõpetas lapse toitmise ja ootuspäraselt hakkas see nutma. Pardatöötajad saabusid taas tema juurde ja teatasid, et emal ja pojal tuleb lennukist lahkuda. Lennukiukse juures ootas neid juba politsei.