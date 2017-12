Rahvusvahelises meedias on nimetatud Läti pealinna Riiat sel aastal parima hinna ja kvaliteedi suhtega jõulupuhkuse sihtkohaks. Mida põnevat aasta viimastel päevadel lõunanaabrite pealinnas vaadata võiks, soovitab Tallinki hotelliketi Läti müügi- ja turundusdirektor Santa Priede.

Jõulukuuskede tee. Juba seitsmendat aastat järjest tervitab Riia linn pühade ajal külalisi põneva kunstiprojektiga. Erinevate visuaalsete lahenduste abil on loodud üle 40 erineva jõulukuuse installatsiooni, mille ehitamiseks on kasutatud nii valguspirne, puitu, klaasi kui telliskive. Paljud installatsioonid on loonud Läti kunstnikud ja kunstiakadeemia tudengid.

Läti rahvusooper- ja ballett. Läti rahvusooper on tegutsenud juba üle 90 aasta. 1923. aastal avatud hoonet kutsutakse ka Läti Valgeks Majaks ja seal saab näha hooaja jooksul ligi 200 ooperi- ja balletietendust. Nagu Estonias, on detsembris ka Läti rahvusooperi mängukavas Tšaikovski ballet “Pähklipureja”. Lisaks antakse aasta viimasel nädalal neli suurejoonelist galakontserti.