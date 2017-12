Sel lahjal lihal on väga hea rasvade ja valkude suhe ehk numbrid on väga selgelt valkude kasuks. Lisaks täidab see liha koos juurviljalisandiga väga hästi kõhtu ja sobiks seega pearoaks – kindlasti enne, kui asud rammusamate roogade juurde. Ühtlasi on kalkunilihas palju B-grupi vitamiine, mis aitavad toidust paremini energiat omastada.

Jõulud on sedakorda läbi, aga aastavahetus veel ees. Ja ees on terve hulk üritusi rikkaliku peolaua ning rammusate roogadega, mis nii mõnelgi meist näivad silmapilkselt kõhupekiks muutuvat. Uuringute teatel võtab keskmine mees ühe söömaorgiaga juurde ühe kilo, kirjutab AskMen . Aga mõned peoroad on keharasva kasvatamise suhtes süütumad ning nendega võib veidike rohkem patustada – eriti siis, kui sa trenni ei unusta.

Pühadeajal on üsna tõenäoline, et satud kokku mõnega umbes enam kui 300-st maailmas olemasolevast juustusordist. Ja juust on abiks just siis, kui püüad kehale lihasmassi koguda. Sest kuigi juust on üsna kalorirohke (100 g kohta umbes 420 kalorit), on see ka suurepärane valguallikas: sajast grammist juustust saab seda u 25 g. Lisaks: kaltsium, fosfor, tsink, A-vitamiin, B12-vitamiin. Ulatage juustukandikut siiapoole.

3. Pähklid

Peenemat sorti peolaualt ei puudu pähklid ning ka need on abiks just mehele, kel kavas lähiajal veidi rauda tõsta. 25 grammi mandleid, makadaamia pähkleid, Kreeka pähkleid või muid pähkleid sisaldab umbes 125-150 kalorit. Siiski peaks veidike ettevaatlik olema – 25 g ei ole just suur hunnik. Ning nii pole väga ebatavaline, kui mees ühe õhtuga „Visa hinge“ vaatamise kõrvale paneb hinge alla tuhande kalori jagu pähkleid.

4. Tume šokolaad

Sul võib olla soov sukelduda mõnda pühadeks saadud assortiikarpi, aga võta selle asemel hoopis amps tumedat šokolaadi. See sisaldab ohtralt flavanoide ning hoiab veresooned vormis ja laseb nii hapnikul lihastesse jõuda.

5. Juurviljad