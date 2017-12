Ei maksa kurvastada, et 1. jaanuaril näidatakse telekast "Titanicu" asemel taas "Helisevat muusikat" – 2018. aastal on võimalik Atlandi ookeani põhjas lamavat laevavrakki oma silmaga näha.

Seda saavad muidugi lubada vaid need, kel rahakott puuga seljas on. 1912. aastal sai esimese klassi pileti luksuslaevale Titanic lunastada vaid rikas kõrgklass, rohkem kui sajand hiljem on see endiselt nii – laeva juurde sukeldumiseks tuleb reisifirmale maksta 88 543 eurot.

Reisigrupp saab sukelduda vraki juurde kolmel päeval ja korraga vee all puhkavat laeva uudistada kolm tundi. Piletiostuga kaasneb reisihuvilisele ka peen tiitel "missiooni spetsialist".