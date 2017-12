Ning lisaks sellele ambitsioonikale 2025. aasta plaanile kavatseb Jaapani autohiid juba varastel 2020-ndatel tuua turule kümme uut täiselektrilist mudelit, kirjutab Popularmechanics.

Toyotal kulus kaks kümnendit, et müüa kokku 11 miljonit hübriid- ja elektriautot. Aga firma usub nüüd, et suudab neid 12 aasta pärast müüa 5,5 miljonit aastas.

Tänaseni on Toyota olnud pigem tõrges elektriautodele pühenduma. Nüüd aga kinnitab firma, et toob oma rivistusse lähiaastatel lausa 10 akudel vuravat masinat ja müüb täiselektrilisi autosid 2030. aastal miljon tükki. Aastal 2025 on igal Toyota ja Lexuse mudelil oma hübriid- või elektrivariant.

Siiski ei tähenda maailma ühe suurima autotootja plaan sisepõlemismootori lõplikku kadumist. Müüb ju Toyota tänagi elektrilisi autosid nagu Prius ja Mirai ning pakub erinevaid hübriid- ja elektrilisi jõuallikaid.