Tootjainfo: „“Vunts Vahuseks“ on loodud koostöös Parduri parimate meistritega ja peegeldab loojate mehist natuuri. Hoolikalt valitud linnased, Nõmme puhas joogivesi, pisut pruulikoja poolt kasvatatud aroomihumalaid ning rõõmus pärm on loonud sügise sügavkuldset värvi heleda lager tüüpi õlle - Vunts vahuseks!“

Väike lihtne pudel, retrohõngusel sildil vahva vunts. Kollaka varjundiga vaht täidab kolmandiku klaasist, püsides mõõdukalt. Õlle värvus - kirkalt punakas-kuldne. Aroom on õrnalt mõrkjas-magusakas, linnaseline, heinase ja karamelja noodikesega.

Esmamekk on keskmisest kergema kehaga ja mõrkjas-magusakas. Keskmaitses muutub karamelline magusapoolne toon veidi tugevamaks, kuid mõrkjas põhijoon hoiab asja ontlikult sirgeselgse. Lõppmaitses mängleb keelekülgedel korraks hapukamat marjast nüanssi, kuid see peitub nagu põgus muie vuntsidesse. Järelmekk on taas mõrkjas-magusakas, elegantse vürtsika puudutusega nagu uuri kuldkett vestitaskus.