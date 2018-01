Lonely Planet vahendab Suurbritannia reisikindlustusfirma Get Going uuringut selle kohta, milline lennufirma on kõige usaldusväärsem. Selgub, et selleks on USA siselennufirma GoJet Airlines.

Teisele kohale hinnati Jaapani ANA lennufirma ja Air New Zealand.

Reisikindlustusele spetsialiseerunud büroo hindas usaldusväärsust selle põhjal, kui suur protsent lende hilines, kui pikalt hilines, kui palju lende tühistati ja kuidas hindasid teenust reisijad.