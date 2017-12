Ükskõik kui õnnelik paarike alguses ka poleks, võib ühel hetkel sisse lüüa karm reaalsus: intiimsus ja seks on suhtest kadunud. Sageli võetakse seda olukorda vääralt loomulikuna ja põhjendatakse stereotüüpiliste põhjendustega: pikaajalises suhtes on seksuaalelu kokkukuivamine paratamatu ja nagunii naudivad naised seksi meestest vähem. Tegelikult võib aga selline olukord tekkida hoopis muudel põhjustel, märgib AskMen . Ning intiimsuse suhtesse tagasitoomiseks on võimalik igaühel omajagu ära teha. Nõu annab psühhoterapeut Mary Jo Rapini.

Enamasti nõuab probleemi väljaselgitamine omajagu uurimist ja puurimist. Aga enamiku paaride puhul on selleks vähene suhtlemine. Probleem, mida saab lahendada – oh, seda üllatust – teineteisega rääkides.

Rapini andmetel on 12-20% inimestest seksivabas suhtes ja numbrid oleks kõrgemadki, kui statistika kajastaks neid paare, kelle elu on seksivaba periooditi.

Lisaks vähesele kommunikatsioonile võivad paarikeste libiido alla viia näiteks depressioon, ärevushäire, seksuaalne frustratsioon või vastuolulised tunded teineteise vastu.

Mida teha?

1. Alusta diagnoosi panekust

Kui avastad, et suhtud oma armastatusse samamoodi kui sõpra või korterikaaslasse, siis on see üsna kindel märk, et olukord vajab muutusi. Probleem ei pruugi olla sinu peas. Rapini teatel võivad seksiprobleem põhjustada ka näiteks liigkõrge vereringe, suhkruhaigus, rasvumus ja hormonaalsed häired. Paarikeste jaoks on lihtne jääda kinni teatud rutiini ja lahendust mitte otsida, kuna see tooks kaasa valu või piinlikkust. Pole lihtne tunnistada, et oled seksimiseks liiga depressioonis või väsinud, aga see on pädev põhjendus.

2. Investeeri suhtesse oma aega ja pühendumust

Tee muudatusi oma töös ja elustiilis. Kui olete nagu kaks laevukest pimedas öös, siis tekib üksindustunne, eraldatus ja kiretus partneri suhtes. Üks proovitud vahend on teha seksigraafik. Võib küll kõlada ebaseksikalt, aga kui valite iga nädal ühe õhtu ühiseks kohtinguõhtuks, siis teeb see teie seksuaalelule head. Võtate aega teineteise jaoks, vestlemise ja armatsemise jaoks.

3. Loo suhtes igapäevast romantikat

Mida enam oma partnerit puudutad, seda tugevam on teievaheline side. Veetke koos aega, ihu vastu ihu. Puudutamine on lihtsaim viis oma seksuaalseid tundeid taaskäivitada. Ning ära iialgi kahtle romantika vajalikkuses. See võib olla midagi nii lihtsat nagu hommikune lahkumismusi, filmi ajal käest kinni hoidmine või üksteisele väikeste kinkide tegemine.

Suhe muutub sageli seksivabaks siis, kui kaks inimest ei ürita enam probleemi lahendada. Isegi väikesed pingutused selles vallas võivad palju anda.

4. Otsi abi

Pole mingit põhjust karta psühholoogi, meestearsti või uroloogi. Need inimesed saavad teiesuguste aitamise eest palka. Probleemist rääkimine, edasiliikumiseks mingi raamistiku loomine, trikkide-nippide jagamine või isegi meditsiiniliste lahenduste leidmine – spetsialistid suudavad anda sulle ja su partnerile sellist abi, mida te lihtsalt ise ei suuda leida.

Näiteks võibki probleem olla puhtalt meditsiiniline ja lahenduse leidmine üsna lihtne. Naisel võib kuivuse ja menopausi sümptomite leevenduseks olla östrogeeniravi ning teinekord võib seksuaalelu muuta palju meeldivamaks lihtsalt see, kui paar võtab kasutusele hea libesti.