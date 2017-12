„Kõrge mehhaaniline stabiilsus ja paranemisvõime kalduvad olema üksteist välistavad,“ kirjutasid teadlased. Nende teatel on küll seni loodud tugevaid ja parandatavaid materjale, aga enamasti tuleb sellistesse tekkinud pragude remontimiseks kasutada 120-kraadist ja kõrgematki temperatuuri.

Tokyo ülikoolis arendatakse välja ühe tudengi avastatud uut tüüpi polümeerklaasi, mis kokkusurumise puhul suudab end ise parandada. Loodetakse, et polüeeter-tiokarbamiid võib tulevikus muuta nutitelefonid märksa vastupidavamaks, kirjutas Guardian .

Uus materjal aga paraneb lihtsamini. Selle avastas täiesti kogemata ülikooli lõpukursuse tudeng Yu Yanagisawa. Üliõpilane lõi polüeeter-tiokarbamiidi liimi pähe ning avastas, et kui katkist polümeeri 21 kraadi juures pool minutit vajutise all hoida, siis moodustab see taas ühe kompaktse tüki.