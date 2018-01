Nüüdisajal leiab aset justkui võistlus – kes reisib rohkem kui teine. Nüüd on aga selge, et 73-aastane Don Parrish Chicagost on maailma kõige enam reisinud mees!

Don Parrishi esimene reis viis üle ookeani Saksamaale 1965. aastal. Alates sellest sai tema reisimine alguse ning nüüdseks on härra Parrishil on õnnestunud käia kõigis 193 riigis ning sealjuures kokku 852 paigas, kirjutab Daily Mail.

Oma tiitli kui kõige enam reisinud mees sai ta pärast seda, kui jõudis Fidži lähedal asuvale Conway vallrahule. Et taolisse isoleeritud paika saada, rentis Parrish koos kaasreisijaga paadi.