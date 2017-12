Seksisemud, padjasõbrad, sõbrad lisadega, sõbrad kasudega, f**kbuddies, friends with benefits – need mõisted viitavad nähtusele, kus mees ja naine pole omavahel romantilises suhtes, vaid on sõbrad, kes sealjuures enam-vähem regulaarselt teineteisega magavad. Mida on sellise suhteliigi kohta teada – ja kas see on jätkusuutlik?

FHM vastab viimasele küsimusele kaljukindlalt eitavalt. „See on müüt,“ kirjutab meesteajakiri. „See ei kesta, põrguvärk, see ei saagi kesta! See lõppeb ühel kolmest järgnevast viisist ja mitte „kui see peaks juhtuma“, vaid „siis kui see juhtub“:

* mõlemal poolel tekivad romantilised tunded ja neist saab monogaamne paar,