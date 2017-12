„Otepääl on vaikus ja rahu,” kiidab lauljanna Marju Länik, kes tavatseb end kodukandis laadimas käia. Tõsi, selleks pole tal vaja sealset energiasammast ega talveparki, piisab ka koduaiast ja seenemetsast. Või pikkadest jalutuskäikudest, mis aastaajast ja lumeoludest ei küsi.

„Otepääl saab ka siis puhata, kui lund napib. Soovitan minna Pühajärve spaasse, kus saab ujuda, jõusaalis trenni teha ja istuda restoranis, kus on reeglina live-muusika. Mina ise pole seda võimalust kasutanud, sest mulle meeldib hästi palju aias toimetada. Mul on Otepääle minnes programm, mis ma pean aias tehtud saama,” tõdeb Marju Länik, et ta ei saa naljalt sealseid mõnusid nautida. Liiatigi on ta agar seenelkäija, kuigi ei söö neid. Lauljanna muigab, et eks seenelkäikki on paras jalutuskäik, kuid Otepääl jagub piisavalt matkaradu.