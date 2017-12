Sam kinnitab, et järgnev lähenemine dieedile teeb mehe lahjemaks, aga samas mitte õnnetuks.

Ja nagu väga paljud inimesed, kavatseb see mees pärast võimsaid pühaderoogi ja õllekesksete sõpradega peetud õllekeskseid pidusid kaotada oma kaalust 4,5 kilo. Oma mittesalajase salarelvana reklaamib Sam enda pruulikoja toodet nimega SeaQuench Ale. See on laimimahla, meresoola ja musta laimiga pruulitud käsitööõlu, mis sisaldab oma 340 milliliitrise koguse kohta vähe kaloreid (140) ja ka vähe süsivesikuid (9).

„Kui oled nagu mina, siis on su ainevahetus vaid omaenda varasema mina vari, aga su armastus intensiivselt maitsekate õllede vastu pole vanemaks saades kahanenud,“ märgib mees.

Sam alustab 1. jaanuaril väljakutset nimega JanuQuenchy. „Janu“ märgib jaanuari, aga huvitaval kombel viitab sõna „quenchy“ kustutamisele ning nii on sõnal järgnevat arvesse võttes täitsa kena pooleldi eestikeelne tähendus. Uusaastalubadus-väljakutse kujutab endast seda: Sami eesmärk on kaotada aasta esimese kuuga 4,5 kilo ja samas nautida iga päev õlut. Lubaduse plaan on kolmeosaline ja järgnev.

1. „Joon igal jaanuari päeval ühe 340-milliliitrise SeaQuench Ale’i. Mitte rohkem ega vähem. Ühe. See on maagiline number.“

2. „Teen oma kehale iga päev midagi tervislikku. See võib olla aerulauasõit või rattasõit, mida enamikul hommikutest harrastan. Või kui olen reisil, siis kärme jalutuskäik koeraga või natsa joogat.“

3. „Söön vähem tühje süsivesikuid. See tähendab, et teen pausi oma armastatud friikartulite ja juustupulkadega. Õnneks on mu kolleegil Paul Kital äsja ilmunud raamat nimega „A Man, A Plan, A Pan“ („Mees, plaan, pann“), mis teeb õlle juurde maitsvate ja kasulike einete koostamise kiireks ja lihtsaks.“

Sam toob raamatust välja spargliga krabikookide retsepti. ÕL Mehele ei hakka seda eesti keelde ümber panema, sest esiteks ei suutnud me ühe hooga välja mõelda, millisest poest võiks Eestis saada värsket krabiliha ja teiseks sisaldab retsept ka riivsaia, mis üldjoontes peaks kaalukaotaja jaoks olema parasjagu saatanast. Aga huvilised saavad retsepti vaadata SIIT.