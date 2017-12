Austraalias tegi oma esimese reisi maailma esimene päikeseenergial liikuv rong. See ei sõida just väga kaugele, aga Byron Bay Railroad’i rööpasõiduk alustab jaanuarist päikeselisi regulaarreise, kirjutab Popularmechanics.

Byron Bay asub Austraalia idaosas, on tuntud kui surfarite ja seljakotirändurite paradiis ning seal elab umbes 5000 inimest. Uus rongiliin hakkab ühendama linna keskust ja 3 km kaugusel asuvat põhjaranda.

Ning kui jõudu rongil napib, siis vähemasti on see stiilne. Tegu on 1949. aastast pärineva ja taastatud „punase lõgismaoga“, millel on katusel kumerad päikesepaneelid ja mis suudab kanda kuni sadat reisijat.