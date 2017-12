Enne kui läheme The Rooti maitsekate alastiselfide tegemise õpetuse juurde, mõned nõuanded ekstra (Eesti) meestele. 1. riistapildid pole alastiselfid ja neid ei taha naised reeglina näha, 2. alastiselfisid tehakse ja vahetatakse vaid mõlema poole kindlal nõusolekul, 3. alati tasub olla kindel, et tead, kellega sekstid ja et sinu täies hiilguses fotot kunagi sinu vastu ära kasutama ei hakata.

ÕL Mehele peab nõustuma The Rooti (nais) toimetajaga: sekstimine ja mingisuguses alastuse astmes selfide tegemine ning jagamine pole tänapäeval enam mingi tabuteema. Seda teevad paljud mehed ja paljud naised. Aga kui juba, siis juba – miks ei võiks need pildid olla ka kenad vaadata mitte ainult heas toonuses keha poolest?

2. Kui kasutad peeglit, siis tee see esmalt puhtaks. See võiks olla iseenesestmõistetav, aga paljud meist on näinud vannitoaselfisid, kus peegel on hambapastapritsmeid täis.

3. Hangi selfipulk. Võib juhtuda, et muidu ei suuda sa kuidagi oma laiu õlgu (või suuri rindu) ühele selfile ära mahutada. Ka võimaldab selfipulk sul jäädvustada oma keha erinevate nurkade alt.

4. Daamid peaks The Rooti teatel kammima oma juuksed ja kasutama natuke huulepulka. Esimene nõuanne sobib kindlasti ka meestele. Ka võiks kogu keha karvastik olla normaalselt trimmitud ja mitte sakris.

(Pixabay)

5. Härrasmehed võiksid The Rooti teatel end kreemitada. Sest naistele ei meeldivat vaadata tuhkkuiva ja halli fallost. Õigupoolest võiks ka naised olla veidi säravamad.

6. Valgus on kõige olulisem. Kõige parem on loomulik valgus, aga kui pead kasutama kunstlikku, siis veendu, et see langeb õige nurga alt ja ei teki mingeid tobedaid varje. See võtab osa maagiast kohe ära.

7. Naerata. Või kui sa ei naerata, siis vähemalt ära põrnitse. Näe välja, nagu meeldiks sulle seda teha. Võiks ju.