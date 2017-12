Pealkiri ei viita sellele ürgvanale Passatile, mille tänavu lõpuks metalli kokkuostu viisid. Ei, Jalopnik on koostanud ülevaate tuntud autofirmade tuntud mudelitest või modifikatsioonidest, mille tootmisele tänavu joon alla tõmmati. Mõned neist USA turul müüdud mudelitest olid Maarjamaal üsna tundmatud, aga nii mõnegi tootmise lõpetamine kurvastab ilmselt ka meie bensiinipäid. Sest kui osad all ülesloetud autodest olidki parajad läbikukkujad, mis kedagi ei morjendanud, siis teised olid Autod suure a-tähega.

Chrysleri suur tagasitulek sedaaniturule lõppes tänavu läbikukkumisega. Crossover’id on sedaane seljatamas.

Chrysler 200 (Pixabay)

Volkswagen Scirocco

Karmi kõrbetuule nimega väike sportlik luukpära põhines viienda generatsiooni Golfil, mis tehnoloogia poolest uuemate Golfide ja GTI-de varju jäänud.

Volkswagen Scirocco (Pixabay)

Subaru WRX STI

Kellele küll tegi haiget, et tänavatel sõidavad autod, millel on ralliauto hing? Väidetavalt on selle tootmine Euroopas „ajutiselt lõpetatud“, kuna mootor on vananenud.

Subaru WRX STI (Pixabay)

Mitsubishi i-MiEV

Tootmise lõpetamise põhjus: müüginumbrid olid madalad. Mis tähendab, et Eestilgi tuleb tulevikus sotsiaaltöötajatele „Mjäude“ asemele midagi muud istumise alla leida.

Volkswagen Touareg

Ei suutnud turul konkureerida, kuna oli väiksem kui võinuks ja kallim kui pidanuks. Aga kui ÕL Mehele õigesti aru saab, siis jäid sellest masinast ilma vaid ameeriklased ja Euroopas tegutsevad tuareegid edasi.

Honda Accord Coupe

Uus Accord on vinge küll, aga ägedat kaheukselist kupeed enam ei saa. Põhjus: taas krossoverite võidukäik.

Honda Accord V6

3,5-liitrise 278-hobujõulise V6 jõuallika asendab igavam kaheliitrine turboga reasneljane.

Honda Accord - V6 asemel R4. (Pixabay)

Lexus CT200h

Taas: meie siin Euroopas saame seda hübriid-luukpära ka edaspidi uuena osta. Ameeriklased pühkigu suu puhtaks. Aga neil see vist väga ei isutanud ka – üle terve USA müüdi neid mullu vähem kui 9000.

Hyundai Azera (Hyundai Grandeur, Hyundai XG, Mitsubishi Debonair)

Hyundai luksussedaan, mille koha näib üle võtvat Genesis.

Chevrolet Spark EV

Elektriauto, mis jäi tehnoloogiliselt Chevy Bolti varju.

Kia Forte Koup (Cerato)

2008. aastal ideeautona esitletud ja hiljem tootmisse jõudnud kupee eluiga jäi lühikeseks.

Nissan Juke

2018. aastal võtab veidra välimusega Juke’i koha üle Nissan Kicksi krossover.

Dodge Viper

Paraku ei müünud see äge auto piisavalt.

Dodge Viper (Pixabay)

Chevrolet SS

Põhines Austraalia supersedaanil Holden VF Commodore’il. Kukkus USAs läbi ilmselt seepärast, et seda pakuti esialgu vaid automaatkäigukastiga.

Ford Mustang V6