Aasta tuleb ja läheb, ent tehnilised saavutused jätavad endast märgi maha. Tänavu võisime olla tunnistajateks nii mõnelegi suuremale momendile, mis erinevaid tehnikavaldkondi (ja sellega ka meie igapäevaelu) kas positiivselt või negatiivselt mõjutama võivad hakata. Nintendo tuleb august välja

Unusta enda PlayStation ning pane oma Xbox karpi tagasi! Nintendo lasi sellle aasta märtsis välja enda kaasaskantava kodukonsooli, mis kannab nime Switch. Masinal endal on 6,2-tolline 1280 × 720p LCD ekraan, ent seda saab ka teleri taga kasutada. Praeguseks hetkeks (vaid 9 kuud peale seadme väljatulekut) on Switchi müüdud rohkem kui 10 miljonit eksemplari, mis on vaid 4 miljonit vähem kui see, mida kompanii eelmine masin (Wii U) kogu oma eluaja jooksul suutis saavutada.

iPhone X näitas klassi Apple ei näidanud väsimuse märke ning nagu kellavärk ilmutas kompanii ka tänavu uut tehnikat. Nutitelefonide rindel nägime lausa mitut erinevat seadet, ent neist märkimisväärseimaks sai kindlasti novembris poelettidele jõudnud iPhone X, mis kutsus küll esile vastakaid arvamusi, ent selle stiilne välimus, kvaliteetne 12-megapiksline topeltkaamera ning (teoreetiliselt) huvitav näotuvastussüsteem olid piisavad, et panna inimesed õhinas uue telefoni järgi haarama. Apple tahab, et sa uue telefoni ostaksid Varalahkunud Steve Jobsi kompanii ei suutnud aga alati ainult eeskujuliku(ma) käitumisega uudisekünnist ületada. Aasta lõpus selgus, et Apple aeglustab meelega enda vanemaid seadmeid. Firma sõnul on nende eesmärgiks vanemate seadmete eluea pikendamine ja üleüldise sooritusvõime tasakaalustamine, ent ometigi ei saa me mitte kuidagi mööda vaadata vägagi reaalsest situatsioonist, kus samal ajal on tegemist ka tahtliku mõjutamisega, et vanema iPhone’i kasutajaid enda praegusest telefonist (tolle uue ja särava iPhone’i kasuks) loobuma panna. Vaba internet on ohus Kuigi tants ja trall piirideta interneti ümber toimus teispool Atlandi ookeanit ning praeguseks pole ühtegi seadust vastugi võetud, astuti sellegipoolest esimesed potentsiaalsed sammud tumedama tuleviku suunas. Ameerika Ühendriikide föderaalse kommunikatsiooni komisjoni esimehe Ajit Pai arvates peaks interneti majandamise ülesanne jääma teenusepakkujatele, mitte föderaalvalitsusele. See aga võiks tekitada olukorra, kus teatud leheküljed sõltuvad teenusepakkuja tujudest ja kasutaja rahakotist. Kõigele lisaks võib võrguneutraalsuse kadumine tähendada ka raskusi uue tehnoloogia kasutuselevõtmise puhul. Robot tegi salto Enam ei pea kaua ootama - robotite ülestõus on praeguseks hetkeks paratamatus. Alles see oli, kui suur osa neist ei osanud isegi rataste peal ringi liikuda, ent sel sügisel olime tunnistajaks momendile, mil USA robootikainstituudi Boston Dynamics'i pesamuna Atlas ideaalse tagurpidisalto sooritas.On vaid aja küsimus, mil masinad ise mõtlema hakkavad! Kui nood esmased muremõtted aga maetud saavad, siis mõistame kuivõrd põnev tulevik meid robootika valdkonnas ees ootab. Üks mäng tuli, nägi ja purustas rekordeid Arvutimängude müügiga tegelev platvorm Steam sai sel kevadel uue tulija battle royale žanrisse kuuluva mängu “PlayerUnknown’s Battlegrounds” näol. Tegemist oli lihtsa kontseptsiooniga - ühele saarele maandub 100 inimest, kes seejärel omavahel võitlema asuvad, et selguks vaid üks ellujääja. Teos ilmus näiliselt ilma ühegi hoiatuseta, levis kulutulena ning aasta lõpuks purustas arvukalt rekordeid nii müügi kui ka mängijatearvu osas - Guiness pärjas neid lausa 7 erineva maailmarekordiga. ID-kaart oli katki