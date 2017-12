Ärkad hommikul lõikava peavaluga võõras voodis ja sinu kõrval on keegi daam, kes ilmselgelt pole sinu tüdruksõber või abikaasa. Peas lükkub paika üks mälupilt: sa suudlesid seda naist ja ... Oled omadega ametlikult ... pekkis. Mida teha?

FHM lohutab: elus tuleb igasugust jama ette. Inimesed keeravad asju pekki. Õigupoolest: kui inimesed üldse midagi hästi oskavad, siis on see just nimelt asjade pekkikeeramine. Ära heida meelt ja järgi allolevaid nõuandeid – nii on mingi šanss, et sa ei seisa peatselt tänaval, raevunud ja samas nuttev naine sind su asjadega loopimas.

Räägi. Talle. Otse