Me oleme jõudnud taaskord sellesse punkti, kus kodumaine videomänguportaal Level1 on valimas enda Aasta Mängu, sel korral on aastanumbriks 2017. Lisaks kollektiivi lemmikule selgub ka Rahvahääletuse võitja.

Suurejoonelises aastalõpusaates tuuakse esile 5 videomängu, mis möödunud aastal enim silma paistsid, nende seast parim pärjatakse aga Aasta Mäng 2017 tiitliga. Vaata lähemalt juba videost!

Kuula ka meie aasta viimast podcasti ning tutvu möödunud aasta meeldejäävaimate momentidega!