MINI on tänapäeval üks väheseid neljarattalisi, mis linnatänaval mööda vurisedes päris kindlasti pead pöörama ja suunurka kergitama paneb. Disaineritel on õnnestunud moodsas ajas säilitada see „miski“, mis on ilmeksimatult ikka mini, ehkki sõiduk ise on ajas ja ruumis läbi teinud metamorfoosi, kasvades Countryman-versioonis ruumikaks, maastikku mitte pelgavaks nelikveoliseks kompakt-linnamaasturiks. Ning et i-le saaks täpi või täpsemalt „E” juurde panna, on Countrymanist olemas ka hübriidajamiga variant MINI Cooper S E. All4 Countryman, mis ongi meie tänase loo peategelane. Et naeratus ei muutuks keelt väänates nutuvõruks, jääme edaspidi rahvalikuma Countryman pistikhübriidi juurde.

MINI Countryman pistikhübriid on enam-vähem kõik see, millest võiks unistada moodne ja heal järjel Kalamaja või Supilinna elanik: linnas vaid elektri jõul kulgev mugav ja sportlik masin on iga hetk valmis asfaldi unustama ja kruusateed hammustama, et õunaaias või moosikeldri juures lahkelt tagaluugi avada ja vastu võtta hea ja parema kvaliteetelu tähistamiseks.

Rõõmurullide üledoos Ma ei tea, kas Philipp Gruhn, kui ta 2015. aastal teise põlvkonna Countrymani interjööri joonistas, luges kokku, kui palju ringe ta siia-sinna pillutas? Autosse istudes on tunne nagu oleks sattunud kolmnurkade ülesandesse, ainult teravike asemel on nüüd ringid ja nende kokkulugemine paneb silme ees rõngad tantsima ja kuskil diafragma juures naerupallid lahti plõksatama. 27 pole kindlasti õige number, mina lihtsalt rohkem ei jaksanud, sai selgeks, et elu on hernes ja absoluutselt kõike, küljepeeglist kindalaekani, on võimalik väljendada ringikujuliselt. Siiski, keskkonsoolis olevad viis lülitit, mille keskel troonib uhkelt kollane (E nagu elekter) Start-Stopp, on ümarad, aga kenasti ergonoomiliselt lapikuks vajutatud, et näpp kohe õige koha leiaks. Siit jõuamegi sujuvalt Countrymani leitmotiivini, mida nii Christopher Weil kui Oliver Sieghart, kes juhivad vastavalt MINI välis- ja sisedisaini osakondi, mõlemad rõhutavad: see auto on moodne, mänguline ent praktiline. Ehk siis täpselt see, mida kasutaja hästi disainitud tarbeesemelt ootab: et oleks rõõmurull, aga kasutatav selline. Peaaegu kõik, mida sa Countrymanis oma meeltega tajud, on õiges suuruses ja seal, kus olema peab. Erakordselt mõnusad ja keha toetavad istmed – ja uskuge, ma tean, mida ma räägin, sest klassikalises MINIs olen ma tooli kinni jäänud. Ka pikema inimese jaoks piisavalt jala, pea, õlaruumi ees, ja taga. Jah, ka tagaistmel pole vaev pikka teed sõita, sest nad on ausalt öelnud, et tegu on neljakohalise autoga. „Ise olen väike, kuid mu kabiin on suur,” võiks see rõõmurull laulda. Infolust, mis otse loomulikult paikneb peenelt randitud ringis, on kiire ja intuitiivne. Kui ehk sihtkoha otsimine välja arvata, mida tuleb teha juhtnupust tähti kerides (aeganõudev) või tähti sama nupu pealaele kirjutades (AI ei saa aru ja kordab järjekindlalt „A”, „O”, ehkki ma üritasin kirjutada sinna „Nõmme”). Häirivalt väikeses kirjas kuvatakse armatuuris ka E-sõidu ilu ehk energia- ja kütusekulu. Ja kui suurusest ausalt rääkida – siis minu iPhone 7plus ei mahu kohe kindlasti vahelaekasse paigutatud juhtmevabasse laadimispessa. Labased „labidad” ilmselgelt ei ole mõeldud noobli MINI jaoks. Countrymani ruumikuse, koostekvaliteedi, sõidumugavuse, mitmekülgsuse ja E- ökonoomsusega võrreldes on need kõik elu pisiasjad.