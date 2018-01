Küberturvalisuse spetsialist on avaldanud hoiatuse, et häkkerid võivad kaaperdada seksiroboteid ja kasutada neid selleks, et teha inimestele viga või neid isegi tappa, kirjutab Newsweek.

Tehisintellekti uurijad on pidevalt hoiatanud turvariskide eest, mis kaasnevad internetti ühendatud robotitega ning sajad neist on pöördunud valitsuste poole ülekutsega keelata relvastatud robotid. Viimase selleteemalise hoiatusega pöördus erinevate ajalehtede poole küberturvalisuse ekspert Nicholas Patterson.

„Häkkerid võivad häkkida robotisse või robotseadmesse ning saavutada täieliku kontrolli selle ühenduste, käte, jalgade ja teiste ühendatud vahenditega nagu mõnel puhul ka noad või keevitusseadmed,“ ütles Star’ile Patterson, kes on Austraalias Melbourne’i Deakini ülikoolis küberturvalisuse õppejõud.

„Need robotid võivad sageli kaaluda üle 90 kilo ja olla väga tugevad. Kui robot on häkitud, siis on häkkeril täielik kontroll ja ta võib anda robotile juhiseid. Kui häkkeril on ühe sellise roboti üle täiskontroll, siis on see viimane asi, mida keegi tahta võiks. Häkituna võib neid päris kindlasti kasutada erinevate füüsiliste tegevuste sooritamiseks ja seda nii heade kavatsustega kui ka kahju tekitamiseks.“

Teadlased on juba leidnud turvavigu Bluetoothi ühendusega seksmänguasjadelt, mida häkkerid saavad eemalt kontrollida. Näiteks avastati mullu üks selline haavatav anaaltapp.