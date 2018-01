Räägime kõigepealt sellest, miks sa siin oled. Ehk oled märganud, et su püksid pole viimasel paaril kuul hästi istunud. Võib-olla sõid (jõid?) ühe lauasistumisega terve tünnitäie rammusat kastet. Ka on võimalik, et su läinud aasta kõige kõvem trenn oli see, kui sa ühel päeval ventilaatori aknalaua peale tõstsid. Ehk oli ühel su pereliikmetest ehmatav tervisehäda ja sa otsustasid oma heaolule proaktiivselt lähenema hakata. Mis iganes põhjus sul ka poleks: veendu, et sul on põhjus olemas ja pane see kirja, sest sul läheb seda vaja, kutt.

Olgu, sul on põhjus ja on riided. Oled valmis tegudeks. Oled soetanud spordiklubi aastase liikmekaardi ja tundnud, nagu annaksid endale vande, et järgneva 365 päevas jooksul käid vähemalt 360 päeva jõusaalis. See on normaalne tunne ja ilmselt tundub praegu täiesti tehtav. Sul on nii palju energiat – aeg teha natuke korralikku trenni, kutt!

Siinkohal tuleb mängu päriselu (#realtalk). Järgnev kõlab kalgilt, aga vaid seepärast, et me hoolime. Sa ei pruugi sel aastal 360 päeva jõusaalis käia. Paljud, paljud samasugused mehed nagu sina ei käi isegi rohkem kui 15 päeva. Meie väljakutse sulle: ära ole see kutt, kes iga pagana päev teisest kuni seitsmenda jaanuarini nui neljaks kohal on, aga vaid selleks, et ennast alates 8. jaanuarist enam mitte näole anda ... kuni järgmise aasta jaanuarini.

Ära ole selline mees. Pigem ole see mees, kes alustab tasapisi ja siis koormust lisab. Ära hakka kohe iga pagana päev jõusaalis käima. Proovi teha seda kaks korda nädalas. Seejärel kolm. Ja edasi kuni viie korrani nädalas, sest teadlaste sõnul on see parim variant. Ära söö pärast trenni mingit jura. Tee sellist trenni, mida naudid. Tõsta veidike raskusi. Siis viska sisse veidi kardiotrenni.