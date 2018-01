Uusim täissünteetiline mootoriõli suudab tootja väitel hooldada auto jõuallikat terve aasta. Mis ei ole väga üllatav lubadus. Aga väide, et õli kestab 32 200 kilomeetrit, on üllatav küll, sest enamik meist vahetab autol õli 10 000-15 000 km järel. Kas tõesti säilitab õli nii suure läbisõidu juures oma määrdeomadused ja mootor ei saa kahjustada?

Jason Fenske YouTube’i kanalilt Engineering Explained külastas Mobil 1 õlitehast ja uuris, kuidas toodetakse mootoriõli nimega Annual Protection, mida ei pea välja vahetama enne 12 kuud või 20 000 miili (enam kui 32 187 km) läbimist.

Esmalt töötavad õlitehase insenerid välja soovitavad parameetrid ning panevad paika, milliseid õlisid ja lisaaineid soovitud tulemuse tarbeks kokku segada tuleb. Ning seejärel tehakse põrgulikke teste. Allolevas videos näidatakse, kuidas insenerid veenduvad, et õli säilitab oma viskoossuse, kannatab põlemisjääke, setteid ja happelisust ning kaitseb mootorit kulumise eest.

Kui laboritestid on tehtud, siis kallatakse õli pärismootoritesse ja lastakse neil erilises linnatänavaid ja maanteid simuleerivas dünopingis 20 000 miili läbida. Üks katse on veelgi rängem: Chevy pikapil lastakse korrapäraselt õli ja filtrit vahetades läbida pool miljonit miili ehk 805 000 km ja kisutakse siis mootor lahti, et uurida, millised on kulumisjäljed.

Bensiinipeadele hea ja huvitav ülevaade sellest, mida õli meie neljarattalistes kallikestes üle elama peab.