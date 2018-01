Pissihäda kinnihoidmine võib kehas korraliku jama kokku keerata, hoiatab FHM.

On igati arusaadav, et väiksed poisid hoiavad vahel põit kinni, aga miks peaks täiskasvanu seda tegema? No kuulge. Kui loodus kutsub, siis miks peaks WC-sse minekut vältima? Isegi kui boss on parajasti sulle ametikõrgendust pakkumas, saad ju öelda „vabandust“ ning asjal ära käia. Miski pole nii tähtis, et peaksid sellega ootama, endal jalad ristis.

FHM vahendab SciShow videot, milles räägitakse, et kehale on häda kinnihoidmine kurjast.