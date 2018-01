Suitsetamine on kõigist vähijuhtumitest süüdlane 24% puhul. Kopsuvähijuhtumitest on 84% põhjustanud suitsetamine.

Ükskõik kui lõbus tipsutamine ka poleks, tasuks seda siiski nautida mõõdukal määral. Ka on uuringud näidanud, et isegi väike alkoholitarvitamine on seotud suurema vähki haigestumise riskiga. Kindlasti on mõistlik panna paika piir või alkoholikogus, mida sa ei ületa.

3. Liigne ja vale söömine

Keemiliselt töödeldud pakitoidud on inimkehale kurjast. Kogu see kunstlik rämps ja säilitusained ning rafineeritud süsivesikud, mis veresuhkru taset rikuvad. Inimesed muutuvad ka üha laisemaks ning tellivad järjest rohkem toitu koju.

Üks söögikohast tellitud eine sisaldab reeglina umbes 75% päevasest soovitavast soolakogusest ja 200 võrra rohkem kaloreid kui kodus tehtud toit. Muide, kodus on ka odavam süüa teha.

4. Liigne soola tarvitamine

Liigne soolasöömine suurendab vererõhku ning südamehaigustesse haigestumise või infarkti saamise riski. Need on reeglina ka kõige levinumad surmapõhjused.

5. Limonaadi joomine

Rafineeritud suhkur on halb ja limonaadijookides on seda oi kui palju. Ei ole dieetlimpsidki midagi väga etemat. Kui juua päevaks kaks või enam dieetlimonaadi, siis tõuseb südamehaiguste risk 30% võrra.

6. Liiga kiire söömine

Enamik meist tõmbab toidu sisse nagu tolmuimeja ning ei viitsi võtta aega selle põhjalikuks läbinärimiseks. Aeglasemalt süües saab kõht kiiremini täis ja ülesöömise oht on väiksem. Kugistajatel on suurem oht lüüa lõplikult paigast veresuhkru tase ja pikemas perspektiivis haigestuda diabeeti.

7. Liiga vähene seksimine

Esiteks on seks lõbus ja teiseks ka tervislik ja sestap võiks seda tänavu rohkem harrastada. Kui mees korrapäraselt ei purska, siis muutub eesnäärmevedelik seiskunuks, täitub viiruste ja bakteritega ning see võib tekitada tõsiseid eesnäärmeprobleeme, sealhulgas vähki. Kui kuus vähemalt paarkümmend korda seksida, on eesnäärmevähi tõenäosus viiendiku võrra väiksem kui vähem seksivatel meestel.

8. Vähene magamine