Osalejate ülesanne kõikjal on lihtne: katsetada Volvo isejuhtivaid tehnoloogiad. Uudne tehnika peaks olema võimeline võtma sajaprotsendiliselt juhtimise üle, valima ise teekonna ja sõitma sihtkohta teeolusid ning ümbritsevat liiklust jälgides.

Volvo plaan alustada 2017. aastal Drive Me pilootprojektiga, mille raames jõuab Rootsi teedele 100 isejuhtivat autot, on veidi muutunud. Detsembris anti Göteborgis kahele perele üle kaks esimest XC90 noobelmaasturit, mis on varustatud leibkonna harjumuste analüüsimist võimaldava tehnoloogiaga. Tulevikus kasvab projektis osalejate arv sajani.

Volvo kinnitas, et juht võib samal ajal, kui auto neid sõidutab, roolist lahti lasta ning kasvõi raamatut lugeda. Isejuhtiv XC90 on võimeline adekvaatselt otsuseid langetama ja liikluses osalema. Sõiduki autonoomsustase vastab SAE neljandale tasemele.

Katses osalema valitud leibkondadel tuleb isejuhtivat sõidukit siiski veel oodata. Esialgu on kasutusel teise taseme poolautonoomsed Volvo XC90 noobelmaasturid, samad, mis müügil nii Euroopas kui Ühendriikides.

Rootsi pered aitavad Volvol isejuhtivaid autosid arendada

Volvo on pilootprojekti otsustanud üles ehitada teistpidi: alates detsembrist aitavad pered, kes osalevad „eluskatses”, Rootsi autotootjal isejuhtivaid autosid arendada. Pered testivad Volvo autosid Göteborgi üldkasutatavatel teedel ning annavad oma muljed edasi Volvo inseneridele.

Esimesed kaks perekonda, Hainid ja Simonovskid Göteborgi piirkonnast, on saanud kätte Volvo XC90 noobelmaasturid, millega nad osalevad Drive Me projektis. Järgmisel aastal lisanduvad veel kolm perekonda ja järgneva nelja aasta jooksul osaleb projektis kuni 100 inimest.

Perekond Haini moodustavad Alex ja Paula (45-aastased), ning nende tütred Filippa (17) ja Smilla (14). Hainid olid esimene pere, kes varem sel aastal valiti osalema projektis Drive Me.

Nüüd liituvad nendega Sasko Simonovski (44) ja tema naine Anna (41), ning nende lapsed Elin (10) ja William (8). Projekti edenedes lisanduvad järgmised pered.

Tavaelu annab hindamatut taustateavet

Mõlemad perekonnad annavad Drive Me projektile hindamatut teavet, lastes inseneridel jälgida oma igapäevast autokasutust, kui nad sõidavad tööle, viivad lapsi kooli või käivad poes.

Volvo kavatseb täisautonoomse auto müügile tuua aastaks 2021 ja andmed, mida saadakse Drive Me projektist, on nende isejuhtivate autode väljatöötamisel määrava tähtsusega. Drive Me pilootprojektis katsetavad osalejad erinevas arendusjärgus juhti abistavaid tehnoloogiaid.

„Selles projektis osalemine on suurepärane,” ütles 45-aastane Alex Hain. „Meil on võimalus olla osaline sellise tehnoloogia väljatöötamisel, mis hakkab tulevikus elusid päästma.”

Perede käsutuses olevad Volvo XC90 maasturid on varustatud Volvo kõige uuema juhiabi tehnoloogiaga ning hulga kaamerate ning sensoritega, et jälgida inimeste käitumist ja anda autole teavet tema ümbruse kohta. Koosõppimise tulemusena peaks sündima isejuhtiv auto.

„Drive Me on Volvole oluline uurimisprojekt,” ütles Henrik Green, Volvo Cars’i teadus-ja arendusosakonna vanemasepresident. „Kavatseme nende perede kaasamisest palju õppida ning kasutame nende kogemusi meie isejuhtiva tehnoloogia kujundamisel, nii et aastaks 2021 saame pakkuda oma klientidele täisautonoomse auto.”