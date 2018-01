Põhjust leiab alati, nagu ütlevad napsimehed. Nii leitakse sageli ka põhjust trennikord (või kuus) vahele jätta. Vähemasti nimetatakse seda põhjuseks või põhjenduseks, kuigi tegelikult on see vaid puhas ettekääne. Men’s Health toob välja kümme väga levinud ettekäänet ja selgitab ära, miks need on enesepetmine. Tee trenni, mees!

1. „Tead, milline mu graa täna on? Mul pole isegi aega öelda välja sõna „graafik“!“

Kui sul on natuke põrandapinda ja kümme minutit (ja tegelikult on), siis rohkem pole kiireks kätekõverduste seeriaks vajagi.