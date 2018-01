Scientific American’i uuringu kohaselt keelduvad paljud mehed välja näitamast keskkonnasõbralikku käitumist. See pole nende meelest mehelik, vahendab Maxim.

Väljaanne võttis uurimise alla 2000 Ameerika ja Hiina meest. Nende peal viidi läbi seitse eksperimenti, mis pidid selgitama, miks tajuvad mehed ja naised keskkonnateemasid erinevalt. Ehk miks sorteerivad ühed prügi ja mõtlevad taaskasutusele ning teised lennutavad tühjakssaanud joogipudeli tuimalt autoaknast välja.

„Uuring näitab /.../ mehed võivad vältida keskkonnasõbralikku käitumist, sest see väljendab nende mehelikkust,“ kirjutati uuringus. „Asi pole selles, et mehed keskkonnast ei hooliks. Aga nad tahavad tunda end matšona ja muretsevad, et keskkonnasõbralik käitumine võib näidata neid naiselikuna.“

Üks eksperimentidest näitas, et nii mehed kui naised tajuvad poodi riidekotiga sisenevat ostlejat naiselikuna – võrreldes inimesega, kes rahuldub poekilekottidega.

Eksperimentide käigus selgus, et kuigi mehi peetakse üldiselt paksunahalisemaks sooks, siis see morjendab neid siiski omajagu, kuidas teised nende sooidentiteeti tajuvad. Ning ka tõdeti, et kui ökoooteid müüvad ettevõtted tahavad neid edukamalt turundada, siis tuleks seda teha sellisel viisil, mis toetab mehe taju omaenda mehelikkusest.