Enamasti on igal mehel siduri ja käigukasti tööpõhimõttest ettekujutus olemas, aga see kipub olema udusevõitu. Kuidas need vedrud ja hammasrattad toimivad, näidatakse kenasti animeeritud kujul allolevas videos.

Väga lühidalt öelduna on sidur olemas sellepärast, et poleks kuigi praktiline hakata auto käigu vahetamiseks mootorit seiskama. Sidur lahutab (või ühendab) pidevalt pöörleva mootori ülekandest või ülekandega ning selle ehitus võimaldab teha käikude vahetamise töö sujuvaks.

Kuidas asjad täpsemalt käivad, saab vaadata Learn Engineering’u videost.