„Nõukogude inimesed ei unistanud mitte kommunismist, vaid ikka sellest, kuidas välismaale saaks,“ ütleb ettevõtja ja reisikirjanik Tiit Pruuli. Enamikule jäigi see vaid unistuseks, sest kaugeltki kõigile ei pakutud võimalust välismaale minna.

„1985. aastal sai Nõukogude Liidust väljaspool käia 4,5 miljonit Nõukogude inimest. Kui arvestada, et rahvaarv oli siis üle 200 miljoni, on see napp paar protsenti, kes üldse välja pääses,“ tõdeb Pruuli. Ega see neilgi ludinal läinud. „Esiteks vaadati sinu ja su sugulaste ideoloogiline minevik läbi, siis tulid mängu muud asjad,“ ütleb Pruuli.