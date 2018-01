Inteli protsessorites avastati turvaviga, mille parandamine teeb aga arvuti omakorda aeglasemaks, vahendab Reuters.

Turvaviga puudutab viimase kümnendi jooksul toodetud 64-bitiseid Inteli protsessoreid. Andmeid töötlev protsessor on iga arvuti osaks ja põhiliselt kasutataksegi arvutites just Inteli protsessoreid.

Viga võib lasta kasutaja arvutile ligi pahalasi, kes saaksid ligipääsu nn kernelimälule. Seda kasutab arvuti operatsioonisüsteem. Näiteks kui lülitad arvuti sisse, tunneb kernelimälu ära selle, milliseid protsesse on vaja käivitada, et su arvuti operatsioonisüsteem üldse tööle hakkaks. Ehk kernelimälu on vajalik on just arvuti põhiprotsesside toimimiseks.

Turvavea tõttu võivad pahatahtlikud rakendused saada ligipääsu kasutaja kaitstud infole. Vea parandamiseks on vaja tarkvarauuendusi, mis aga arvuti töökiirust vähendavad.