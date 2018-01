Mis on uut?

Kolmanda põlvkonna Cayenne’i on saada kolmes maitses: baasmudel, S ja Turbo. Mootorivalikus on kolm uut V6 ja V8 turbomootorit, mis on kõik paaritatud uue kaheksakäigulise Tiptronic-automaatkastiga – pole küll PDK, aga saab oma tööga hästi hakkama ja ei jää sõiduelamusele jalgu.

Cayenne on ehitatud uuele platvormile, mis on eelmisest nii jäigem kui ka kergem. Saavutatud on tänapäeval üpris ebatavaline tulemus – kuigi värske mudel on pikem ja laiem ning täis topitud tarka elektroonikat ja mugavusvarustust, on ta eelkäijast sellegipoolest kergem (sõltuvalt mudelist kuni 65 kg).

Esmakordselt on võimalik Cayenne’i saada ka tagarattaroolimisega – tagumised rattad suudavad kuni kolm kraadi keerata, vähendades väikestel kiirustel pöörderaadiust ja kasvatades suurtel kiirustel sõidustabiilsust.

Cayenne Turbo baasvarustuses ning teistel mudelitel lisana on saada ka volframkarbiidist kattega pidurikettad, mis peaksid pidurdusefektiivsust ning ketaste tööiga kasvatama.

Ainukeseks erinevuseks proovisõidul jäi veel sisse sõitmata pidurite naljakas sahin, adekvaatse hinnangu andmiseks peaks pidureid tõenäoliselt rajal testima ning „tavalistega“ kõrvutama.

Üks uuendustest on ka aktiivspoiler, mis sõltuvalt sõiduprofiilist vahetab viie võimaliku asendi vahel. Viimane neist, n-ö õhkpidur, tõstab spoileri pea 30-kraadise nurga alla ning lühendab sõiduki pidurdusteekonda sõltuvalt kiirusest kuni kahe meetri jagu. Eelmainituga uuendused loomulikult ei piirdu, kuid natuke avastamisrõõmu võiks ka huvilistele jääda ...