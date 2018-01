Pealkirjas on küll kasutatud väljendit „lolli peaga“, aga tegelikult ei peaks lugeja end tingimata lolliks pidama, kui mõnd alljärgnevatest väidetest tänaseni tõeks pidanud. Internet on tänapäeval nii täis kõikvõimalikku surra-murrat, et kõigil on raske vahet teha, mis siis päriselt tõsi on – kui üldse miski on. MedicareSupplement.com esitas tuhandele ameeriklasele nimekirja 50 terviseteemadega seotud müüdist ja faktist (kõik vähemalt kolmes allikas kinnitust leidnud) ning palus ära märkida, millised vastajate arvates tõesed on. Toitumisalaseid müüte kiputi kõige rohkem uskuma, aga paljusid teisi ka, märkis uuringut vahendanud FHM. Niisiis – pea meeles, et allpool esitatud väited on VALED, aga ära pead norgu lase, sest paljud teisedki on neid uskunud.

Meditsiin

Inimesed kasutavad vaid 10% oma ajust – müüti uskus 29% vastanutest