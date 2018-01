Kas linad on pehmed ja mõnusad? Ega su öökapil vanaema pilti pole? Eemalda kõik ebaseksikas ja too sisse seksikamaid asju – näiteks temaatilisi seksilelusid.

Alustades suudlemisest ja lõpetades eelmängu või vahekorra endaga – püüa seda kõike teha viis korda aeglasemalt kui tahaksid. Mehed kipuvad tormama ja nii jäävad naised väga sageli rahulolematuks. Naiste rahuldamise võti? Võta. Aega.

3. Jälgi temakese reaktsioone

Kas ta hingab kiiremini? Liigutab sinuga ühes rütmis? Hoiab kramplikult linadest kinni? Kui nii, siis jätka samas vaimus. Kui ei, siis proovi midagi teisiti teha.

4. Kohenda temperatuuri

Kui neiul on pidevalt jahe, siis pole hea mõte võtta ta paljaks jääkülmas magamistoas. Tee lihtsate asjadega tal olemine mugavamaks ja aja rohkem seksimõtteid peale – keera radiaatorile sooja juurde või osta hea paks ja pehme tekk.

5. Leia naise tulipunkt

Ära kunagi eelda, et eelmise naise puhul töötanud nipp ka praeguse puhul funktsioneerib. Pühenda esimesed korrad sellele, et õppida tundma, mis, kuidas, kust, kui kiiresti ja kõvasti talle meeldib. Ja kui kuumpunkt leitud, ära seda unusta.

6. Kasuta tema peal vibraatorit

Paljud suhtuvad neisse vahenditesse eelarvamusega, aga tegelikult võib vidin lisada seksile uusi dimensioone.

7. Kasuta enda peal vibraatorit

Näiteks lased naisel seda vastu enda munandeid hoida, kui ta sulle suuga rõõmu teeb. Garanteerib võimsama orgasmi.

8. Osta õigeid kondoome

Leia sellised, mis sulle kõige paremini sobivad.

9. Kasuta rohkem libestit

Libesti teeb kõik paremaks.

(Pixabay)

10. Pööra tähelepanu daami kaelale

Kas talle meeldib, kui seda suudeldakse, limpsitakse või näksitakse? Kui sa ei tea, siis tee kindlaks. ASAP.

11. Proovi peeniserõngast

Stimuleerib nii sind kui partnerit.

12. Ütle talle, kui seksikas ta on

Sa nagunii mõtled nii – miks mitte seda ka öelda? Mida siiramaid komplimente sa naisele teed, seda enesekindlam on naine ning seda intensiivsem ja rahuldavam on seks.

13. Räägi

Enamik mehi kaldub saatma ja tõlgendama sõnatuid signaale, aga selle asemel peaks rahulikult seksist lihtsalt rääkima. Ära usalda vihjeid ja sisetunnet, nii tekivad möödalasud.

14. Kohenda end tema graafikuga

Sina hakkad päeva lõpul seksi algatama, aga temal on juba hambad pestud, öökreem näos ja pidžaama seljas? Püüa leida mingi selline hetk, mis võiks teile mõlemale hästi sobida.

15. Puuduta kogu tema keha

On kiusatus siirduda kohe suguelundite juurde, aga see pole hea seksi retsept. Nahk on täis närvilõpmeid, mis toetavad erutumist. Ehk: püüa puudutada suuremaid piirkondi kui lihtsalt need kindlad.

16. Küsi, millised on tema fantaasiad

Igaühel on mingi fantaasia (ei ole vaid väga vähestel eriliselt vaniljeseksi usku või ülimadala libiidoga inimestel), milline on tema oma? Muidugi peab daam end sinuga piisavalt mugavalt tundma, et sellest rääkida.

17. Jätke telefonid maha

Magamistuba on magamiseks ja seksimiseks ning muid asju, näiteks sotsiaalmeediat, töökirjade stressi või suhtlemist, sinna vaja pole.

18. Võta pornost puhkust